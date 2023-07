Un dispositivo per bombe ad orologeria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dispositivo per bombe ad orologeria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TIMER

Significato/Curiosita : Un dispositivo per bombe ad orologeria

tale dispositivo, talvolta in grado di produrre schegge metalliche che si comportano come proiettili, viene utilizzato in ambito militare per infliggere... Temporizzatore (chiamato anche timer) – relè con speciali contatti anticipati o ritardati che attiva automaticamente un apparecchio timer – album di gian piero... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 30 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Un dispositivo per bombe ad orologeria : dispositivo; bombe; orologeria; Il dispositivo che nelle auto evita il bloccaggio delle ruote in frenata; dispositivo medico che ricava una goccia di sangue; dispositivo che eroga quantità misurate di materiale; dispositivo per misurare la densità di extravergine; Un dispositivo per le reti informatiche; Los città USA delle prime bombe atomiche; Miscela incendiaria per bombe ; Sono pari nelle bombe ; Lo tira il bombe r; Così sono le bombe per gli artificieri; Un dispositivo a orologeria ; Un dispositivo a orologeria usato dalla cuoca; Una famosa azienda svizzera di orologeria e gioielleria di lusso; Un dispositivo... che segnala bombe ad orologeria ;

Cerca altre Definizioni