La definizione e la soluzione di 6 lettere: Miscela incendiaria. NAPALM Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il napalm è un derivato dell'acido naftenico e dell'acido palmitico utilizzato per costruire bombe e mine incendiarie, oltre che come combustibile per lanciafiamme. I sali più usati sono il naftenato di alluminio e il palmitato di sodio; il nome infatti deriva dalla fusione di naftenico e palmitico. Si tratta di una emulsione altamente infiammabile che viene preparata poco prima dell'uso bellico e non può essere conservata per lunghi periodi.

napalm ( approfondimento) m inv

(arma) (chimica) emulsionante altamente infiammabile utilizzato per produrre ordigni e dispositivi incendiari (per estensione) la miscela gelatinosa prodotta da una particolare combinazione chimica

Sillabazione

nà | palm

Pronuncia

IPA: /'napalm/

Etimologia / Derivazione

dall’inglese napalm formato da na(phthene) cioè "naftene" e da (sodium) palm(itate) ossia "palmitato di sodio"