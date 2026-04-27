Terribili come certe notizie

Home / Soluzioni Cruciverba / Terribili come certe notizie

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Terribili come certe notizie' è 'Tremende'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TREMENDE

Perché la soluzione è Tremende? La parola TREMENDE descrive qualcosa che suscita grande paura o sgomento, evocando emozioni intense e spesso di smarrimento. Si riferisce a situazioni, eventi o notizie che provocano uno stato di grande inquietudine, simile a quello che si prova di fronte a notizie terribili. Questa espressione cattura la forza dell'impatto emotivo che certe circostanze possono avere su chi le riceve, lasciando un senso di sgomento e di timore. La sua intensità si percepisce chiaramente nel modo in cui viene usata.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Terribili come certe notizie". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Terribili come certe notizie nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Tremende

Per risolvere la definizione "Terribili come certe notizie", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Terribili come certe notizie" conferma che la soluzione 'Tremende' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Tremende

T Torino R Roma E Empoli M Milano E Empoli N Napoli D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Terribili come certe notizie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tremende' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Spaventose terribiliTerribili spaventoseNasce da certe notizie preoccupanti ma falseÈ mobile in certe barche a velaUn cacciatore di notizieUna stampigliatura su certe busteOspita le notizie più importanti