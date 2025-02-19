Si adopera prima dell erpice

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si adopera prima dell erpice' è 'Aratro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A R A T R O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si adopera prima dell erpice

Si adopera prima dell erpice Risposta: ARATRO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A A O

Inizia con: A

A Finisce con: O

Perchè la soluzione è Aratro? L'aratro è uno strumento usato prima di passare l'erpice, per preparare il terreno. Serve a smuovere la terra e a renderla più adatta alla semina. È uno degli attrezzi fondamentali per iniziare il lavoro nei campi, facilitando la coltivazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si adopera prima dell erpice: risposta da 6 lettere

Quando la definizione "Si adopera prima dell erpice" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Aratro. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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