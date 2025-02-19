Si adopera prima dell erpice
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si adopera prima dell erpice' è 'Aratro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si adopera prima dell erpice
- Risposta: ARATRO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AAO
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Aratro? L'aratro è uno strumento usato prima di passare l'erpice, per preparare il terreno. Serve a smuovere la terra e a renderla più adatta alla semina. È uno degli attrezzi fondamentali per iniziare il lavoro nei campi, facilitando la coltivazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si adopera prima dell erpice: risposta da 6 lettere
Quando la definizione "Si adopera prima dell erpice" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Aratro. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.