Si adopera prima dell erpice

Anna Gallo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si adopera prima dell erpice' è 'Aratro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ARATRO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si adopera prima dell erpice
  • Risposta: ARATRO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AAO
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Aratro? L'aratro è uno strumento usato prima di passare l'erpice, per preparare il terreno. Serve a smuovere la terra e a renderla più adatta alla semina. È uno degli attrezzi fondamentali per iniziare il lavoro nei campi, facilitando la coltivazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si adopera prima dell erpice: risposta da 6 lettere

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