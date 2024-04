La Soluzione ♚ Le frantuma l erpice

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Le frantuma l erpice. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ZOLLE

Curiosità su Le frantuma l erpice: frattura l erice" La tettonica a placche (o t. delle placche), o tettonica a zolle, è il modello di dinamica della Terra su cui concorda la maggior parte dei geologi, secondo i quali la litosfera è divisa in circa venti porzioni rigide, dette appunto zolle (o placche).

Altre Definizioni con zolle; frantuma; erpice;