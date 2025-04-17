La infrange l erpice

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La infrange l erpice' è 'Zolla'.

SOLUZIONE: ZOLLA

Perché la soluzione è Zolla? La zolla rappresenta un pezzo di terra smossa dal terreno durante l'aratura, spesso causata dall'azione dell'erpice che la rompe. Quando questa attrezzatura agricola lavora il suolo, crea delle zolle, ovvero blocchi di terra sollevati e deformati. La zolla testimonia il processo di lavorazione del terreno, un passaggio fondamentale per preparare il campo alla semina.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La infrange l erpice" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La infrange l erpice". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Quando la definizione "La infrange l erpice" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La infrange l erpice" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Zolla:

Z Zara O Otranto L Livorno L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La infrange l erpice" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

