È rivoltante in campagna nei cruciverba: la soluzione è Aratro

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È rivoltante in campagna' è 'Aratro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARATRO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Aratro più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Aratro.

Perché la soluzione è Aratro? L'aratro è uno strumento agricolo utilizzato per preparare il terreno prima di piantare i semi. Trattandosi di un attrezzo fondamentale in campagna, permette di rivoltare e aerare la terra, rendendola più fertile. La sua funzione è essenziale per l'agricoltura tradizionale, contribuendo a migliorare le colture e garantire raccolti abbondanti. In sintesi, l’aratro rappresenta il cuore del lavoro nei campi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Relativo alla campagnaImbianca la campagnaL azienda che offre ospitalità in campagnaColazione all aperto in campagnaCasetta russa di campagna

Se "È rivoltante in campagna" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

R Roma

A Ancona

T Torino

R Roma

O Otranto

T T G A U R R A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TARTARUGA" TARTARUGA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.