Veloce macchina da stampa

Angelo Caputo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Veloce macchina da stampa' è 'Rotativa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ROTATIVA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Veloce macchina da stampa
  • Risposta: ROTATIVA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    RAIA
  • Inizia con: R
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Rotativa? Una macchina da stampa rotativa è un apparecchio che permette di stampare grandi quantità di fogli in poco tempo. La sua velocità e efficienza la rendono ideale per produzioni di massa, garantendo stampe rapide e di buona qualità senza pause frequenti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Veloce macchina da stampa: risposta da 8 lettere

Per risolvere la definizione "Veloce macchina da stampa", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Rotativa. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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