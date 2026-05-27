Macchina utensile usata per pareggiare i bordi delle lamiere
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Macchina utensile usata per pareggiare i bordi delle lamiere' è 'Rifilatrice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RIFILATRICE
Perchè la soluzione è Rifilatrice? Una rifilatrice è una macchina utensile progettata per rendere lisci e uniformi i bordi delle lamiere. Viene impiegata spesso in officina per perfezionare i pezzi, eliminando eventuali sbavature e garantendo un risultato preciso e pulito. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Macchina utensile usata per pareggiare i bordi delle lamiere nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Rifilatrice
La soluzione associata alla definizione "Macchina utensile usata per pareggiare i bordi delle lamiere" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rifilatrice'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Macchina utensile usata per pareggiare i bordi delle lamiere
- Risposta: RIFILATRICE
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: R__________
- Inizia con: R
- Finisce con: E
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Rifilatrice' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Macchina utensile usata per pareggiare i bordi delle lamiere". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con macchina: Una macchina che taglia in sottili striscioline
Con utensile: Utensile di legno su cui si affettano vivande
Con usata: L altalena usata dagli acrobati