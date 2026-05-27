Macchina utensile usata per pareggiare i bordi delle lamiere

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Macchina utensile usata per pareggiare i bordi delle lamiere' è 'Rifilatrice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIFILATRICE

Perchè la soluzione è Rifilatrice? Una rifilatrice è una macchina utensile progettata per rendere lisci e uniformi i bordi delle lamiere. Viene impiegata spesso in officina per perfezionare i pezzi, eliminando eventuali sbavature e garantendo un risultato preciso e pulito. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Macchina utensile usata per pareggiare i bordi delle lamiere nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Rifilatrice

La soluzione associata alla definizione "Macchina utensile usata per pareggiare i bordi delle lamiere" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rifilatrice'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Macchina utensile usata per pareggiare i bordi delle lamiere

Macchina utensile usata per pareggiare i bordi delle lamiere Risposta: RIFILATRICE

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: R__________

R__________ Inizia con: R

R Finisce con: E

Le 11 lettere della soluzione

R Roma I Imola F Firenze I Imola L Livorno A Ancona T Torino R Roma I Imola C Como E Empoli

La soluzione 'Rifilatrice' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Macchina utensile usata per pareggiare i bordi delle lamiere". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.