È uno degli inchiostri comunemente utilizzati nella stampa a quattro colori nei cruciverba: la soluzione è Ciano

Home / Soluzioni Cruciverba / È uno degli inchiostri comunemente utilizzati nella stampa a quattro colori

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È uno degli inchiostri comunemente utilizzati nella stampa a quattro colori' è 'Ciano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIANO

Hai risolto il cruciverba con Ciano? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Ciano.

Perché la soluzione è Ciano? Il ciano è uno dei quattro colori fondamentali nella stampa a colori, noto anche come azzurro o blu ciano. Si tratta di un inchiostro di tonalità vivace e intensa, utilizzato insieme ad altri tre colori per riprodurre immagini e fotografie con grande fedeltà. Essenziale per ottenere stampe realistiche e ricche di sfumature, il ciano è davvero un elemento chiave nel mondo della stampa moderna.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tonalità di azzurro per stampantiUn azzurro usato in stampaUn azzurro usato nell industria graficaAntichi libri a stampaCaratteri da stampaUltime lettere in stampa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "È uno degli inchiostri comunemente utilizzati nella stampa a quattro colori" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

T I A O P L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PILOTA" PILOTA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.