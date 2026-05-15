Una veloce barchetta affusolata

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una veloce barchetta affusolata' è 'Canoa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CANOA

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Perché la soluzione è Canoa? Una canoa è una piccola imbarcazione leggera e affusolata, progettata per muoversi facilmente sull'acqua. La sua forma snella permette di scivolare senza fatica, rendendola ideale per escursioni in laghi e fiumi. Costruita generalmente in materiali resistenti come il legno, il plastico o l'alluminio, la canoa si manovra con una pagaia che permette di dirigere e avanzare. La sua leggerezza e agilità la rendono molto amata dagli appassionati di attività nautiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una veloce barchetta affusolata". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Una veloce barchetta affusolata nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Canoa

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una veloce barchetta affusolata" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una veloce barchetta affusolata" conferma che la soluzione 'Canoa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Canoa

C Como A Ancona N Napoli O Otranto A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una veloce barchetta affusolata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Canoa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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