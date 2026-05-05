Veloce imbarcazione di uso civile e militare

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Veloce imbarcazione di uso civile e militare' è 'Aliscafo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALISCAFO

Perché la soluzione è Aliscafo? Un aliscafo è una imbarcazione progettata per raggiungere elevate velocità grazie a un sistema di ali che sollevano la carena dall'acqua, riducendo la resistenza. È impiegato sia in ambito civile, per il trasporto rapido di passeggeri tra le isole, sia a scopo militare, per operazioni di sorveglianza e rapido spostamento. La sua struttura innovativa permette di superare ostacoli tradizionali delle imbarcazioni convenzionali, rendendolo uno strumento efficace in situazioni che richiedono rapidità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Veloce imbarcazione di uso civile e militare". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Veloce imbarcazione di uso civile e militare nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Aliscafo

Se la definizione "Veloce imbarcazione di uso civile e militare" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Veloce imbarcazione di uso civile e militare" conferma che la soluzione 'Aliscafo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Aliscafo

A Ancona L Livorno I Imola S Savona C Como A Ancona F Firenze O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Veloce imbarcazione di uso civile e militare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aliscafo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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