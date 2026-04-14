Macchina agricola per triturare i vegetali

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Macchina agricola per triturare i vegetali' è 'Trinciatrice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRINCIATRICE

Perché la soluzione è Trinciatrice? Una trinciatrice è una macchina agricola progettata per triturare i vegetali, facilitando la gestione dei residui colturali e contribuendo a mantenere la pulizia del terreno. Questo strumento utilizza lame o coltelli rotanti per ridurre in pezzi più piccoli i materiali vegetali, migliorando la decomposizione e favorendo la fertilità del suolo. La presenza di una trinciatrice nelle attività agricole permette di ottimizzare i processi di lavorazione e gestione delle colture, rendendo più efficiente il lavoro nei campi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Macchina agricola per triturare i vegetali". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Macchina agricola per triturare i vegetali nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Trinciatrice

Se la definizione "Macchina agricola per triturare i vegetali" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Macchina agricola per triturare i vegetali" conferma che la soluzione 'Trinciatrice' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Trinciatrice

T Torino R Roma I Imola N Napoli C Como I Imola A Ancona T Torino R Roma I Imola C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Macchina agricola per triturare i vegetali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Trinciatrice' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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