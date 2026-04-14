Macchina agricola per triturare i vegetali
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Macchina agricola per triturare i vegetali' è 'Trinciatrice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TRINCIATRICE
Perché la soluzione è Trinciatrice? Una trinciatrice è una macchina agricola progettata per triturare i vegetali, facilitando la gestione dei residui colturali e contribuendo a mantenere la pulizia del terreno. Questo strumento utilizza lame o coltelli rotanti per ridurre in pezzi più piccoli i materiali vegetali, migliorando la decomposizione e favorendo la fertilità del suolo. La presenza di una trinciatrice nelle attività agricole permette di ottimizzare i processi di lavorazione e gestione delle colture, rendendo più efficiente il lavoro nei campi.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Macchina agricola per triturare i vegetali". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Macchina agricola per triturare i vegetali nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Trinciatrice
Se la definizione "Macchina agricola per triturare i vegetali" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Macchina agricola per triturare i vegetali" conferma che la soluzione 'Trinciatrice' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Trinciatrice
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Macchina agricola per triturare i vegetali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Trinciatrice' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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