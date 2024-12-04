Un solido geometrico

Home / Soluzioni Cruciverba / Un solido geometrico

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un solido geometrico' è 'Icosaedro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ICOSAEDRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un solido geometrico" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un solido geometrico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un solido geometrico nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Icosaedro

Se la definizione "Un solido geometrico" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un solido geometrico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Icosaedro:

I Imola C Como O Otranto S Savona A Ancona E Empoli D Domodossola R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un solido geometrico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Solido con venti facce triangolariIl solido con 20 facce triangolariSolido con 20 facce triangolariSolido geometricoUn solido geometrico senza spigoliFatti come un solido geometrico a puntaSolido geometrico con le facce tutte ugualiIl solido in discoteca