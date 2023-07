Un solido geometrico senza spigoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un solido geometrico senza spigoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CONO

Significato/Curiosita : Un solido geometrico senza spigoli

Facce (solo per solidi dotati di superfici piane, nel caso di solidi dotati di superfici curve questa definizione non è possibile) gli spigoli i vertici gli... Genera un cono retto. nel testo ci sono affermazioni riferite al cono generico che valgono, però, soltano per il cono retto. l'affermazione "il cono obliquo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

