Un dado geometrico

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un dado geometrico' è 'Esaedro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESAEDRO

Perché la soluzione è Esaedro? L'esaedro è una figura geometrica tridimensionale caratterizzata da facce di forma regolare e uguali, tutte costituite da poligoni congruenti. La sua struttura si compone di sei facce, tutte quadrate, e di dodici spigoli, con angoli interni perfettamente uguali. Questa forma rappresenta uno dei cinque solidi platonici riconosciuti in geometria. La sua simmetria e regolarità lo rendono un esempio classico di un solido con caratteristiche precise e armoniose.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un dado geometrico". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Un dado geometrico nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Esaedro

La soluzione associata alla definizione "Un dado geometrico" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un dado geometrico" conferma che la soluzione 'Esaedro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Esaedro

E Empoli S Savona A Ancona E Empoli D Domodossola R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un dado geometrico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Esaedro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Solido a sei facceSe è regolare è un cuboQuello regolare è il cuboViti con dadoSi usa col dadoIl rombo geometricoIl Giulio che trasse il dadoSolido geometrico