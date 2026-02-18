Un corpo geometrico

SOLUZIONE: SOLIDO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un corpo geometrico" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un corpo geometrico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Solido? Un solido è una figura tridimensionale che occupa uno spazio definito e ha una forma stabile. Può essere rappresentato da forme come cubi, sfere o cilindri, ognuna con caratteristiche specifiche e superfici chiaramente delimitate. La sua presenza è evidente nel nostro ambiente quotidiano, dove oggetti come scatole, palloni o bottiglie sono esempi concreti di solidi. La geometria studia le proprietà di queste figure, analizzando volume, superficie e altre caratteristiche. La comprensione dei solidi permette di progettare e costruire elementi utili nella vita di tutti i giorni.

La soluzione associata alla definizione "Un corpo geometrico" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un corpo geometrico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Solido:

S Savona O Otranto L Livorno I Imola D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un corpo geometrico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

