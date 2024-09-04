Hanno un nonno in comune

Home / Soluzioni Cruciverba / Hanno un nonno in comune

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Hanno un nonno in comune' è 'Cugini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CUGINI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Hanno un nonno in comune" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Hanno un nonno in comune". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Cugini? I cugini sono persone che condividono un antenato, di solito il nonno. Questa relazione familiare si basa sulla discendenza da uno stesso parente, creando un legame speciale tra loro. Spesso crescono insieme e condividono ricordi di famiglia. La loro connessione rafforza i valori e le tradizioni tramandate da generazioni. È un rapporto che unisce parenti lontani in un legame di affetto e affinità.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hanno un nonno in comune nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cugini

Se la definizione "Hanno un nonno in comune" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Hanno un nonno in comune" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Cugini:

C Como U Udine G Genova I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Hanno un nonno in comune" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Imparentati come Paperino e PaperogaParenti divisi in gradiHanno un solo genitore in comuneCe li hanno in comune matrimoni e certi delittiHanno i genitori in comuneLi hanno in comune cinema e cellulariHanno nonni in comune