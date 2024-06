Hanno nonni in comune

: . La parola cugino indica una parentela tra due o più persone con un avo in comune; il termine viene spesso assimilato per semplificazione al cugino di primo grado cioè il figlio degli zii, ma in realtà indica anche una parentela più distante.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: cugini m pl . plurale di cugino i cugini hanno in comune gli stessi nonni paterni o materni. i cugini che hanno in comune i nonni paterni hanno lo stesso cognome. i cugini che hanno in comune i nonni materni non hanno lo stesso cognome. papa Leone X e papa Clemente VII e furono cugini in quanto figli dei fratelli Lorenzo de' Medici e Giuliano de' Medici.