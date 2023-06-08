Hanno un solo genitore in comune

Home / Soluzioni Cruciverba / Hanno un solo genitore in comune

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Hanno un solo genitore in comune' è 'Fratellastri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRATELLASTRI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Hanno un solo genitore in comune" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Hanno un solo genitore in comune". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Fratellastri? I fratellastri sono persone che condividono un solo genitore, spesso il padre o la madre, ma non entrambi. Questa relazione si crea quando due individui sono figli di genitori diversi, ma hanno un legame familiare attraverso un genitore comune. La presenza di fratellastri può derivare da matrimoni o unioni successive, creando un rapporto di parentela che non coinvolge entrambe le figure genitoriali. La loro relazione può essere complessa, influenzata da vari fattori familiari e sociali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hanno un solo genitore in comune nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Fratellastri

La definizione "Hanno un solo genitore in comune" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Hanno un solo genitore in comune" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Fratellastri:

F Firenze R Roma A Ancona T Torino E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona S Savona T Torino R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Hanno un solo genitore in comune" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ce li hanno in comune matrimoni e certi delittiHanno i genitori in comuneLi hanno in comune cinema e cellulariSolo pochi assi del tennis hanno vinto il GrandeHanno solo denti