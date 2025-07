Imparentati come Paperino e Paperoga nei cruciverba: la soluzione è Cugini

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Imparentati come Paperino e Paperoga' è 'Cugini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CUGINI

Curiosità e Significato di Cugini

La parola Cugini è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cugini.

Perché la soluzione è Cugini? Cugini sono persone che condividono un antenato comune, come fratelli o sorelle dei propri genitori. Sono parenti stretti, legati da un rapporto di sangue e spesso cresciuti insieme o vicini. La loro relazione può essere speciale e duratura, rappresentando un legame familiare importante. In breve, i cugini sono quei parenti con un’origine familiare condivisa, un ponte tra diverse generazioni.

Come si scrive la soluzione Cugini

Se "Imparentati come Paperino e Paperoga" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

U Udine

G Genova

I Imola

N Napoli

I Imola

