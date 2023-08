Parenti divisi in gradi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parenti divisi in gradi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CUGINI

Significato/Curiosita : Parenti divisi in gradi

Casciano in val di pesa, il 16 settembre 1940. rimasto orfano di entrambi i genitori in giovane età e isolato dai parenti, era un disoccupato che in precedenza... Disambiguazione – "cugini" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cugini (disambigua). la parola cugino indica una parentela tra due o... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Parenti divisi in gradi : parenti; divisi; gradi; Li festeggiano parenti e amici; I parenti di chi parla; parenti consanguinee; parenti vissuti in altri tempi; I parenti lontani; Una suddivisi one nella classificazione degli animali; Condivisi one degli spazi lavorativi tra professionisti; Una divisi one ospedaliera; Fu una divisi one amministrativa della Grecia del 900; Paul artista divisi onista; Piccole strutture a pioli o gradi ni; Un gradi no delle scale verticali; I braccialetti meno gradi ti; Teatro a gradi nate; La striscia con i gradi sulla giubba militare;

Cerca altre Definizioni