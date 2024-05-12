Hanno i genitori in comune

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Hanno i genitori in comune' è 'Fratelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRATELLI

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Perché la soluzione è Fratelli? I fratelli sono persone che condividono almeno un genitore, creando un legame di parentela che si basa su un rapporto di sangue. La loro presenza nella famiglia rappresenta un legame affettivo e genetico che si tramanda di generazione in generazione. Spesso condividono esperienze, ricordi e momenti significativi, rafforzando il loro rapporto nel tempo. La loro relazione può essere caratterizzata da solidarietà, rivalità o affetto, ma resta sempre un elemento fondamentale della struttura familiare.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Hanno i genitori in comune". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Hanno i genitori in comune nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Fratelli

La soluzione associata alla definizione "Hanno i genitori in comune" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Hanno i genitori in comune" conferma che la soluzione 'Fratelli' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Fratelli

F Firenze R Roma A Ancona T Torino E Empoli L Livorno L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Hanno i genitori in comune" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fratelli' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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