Li hanno in comune cinema e cellulari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li hanno in comune cinema e cellulari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCHERMI

Significato/Curiosita : Li hanno in comune cinema e cellulari

Il cinema italiano è attivo sin dall'epoca dei fratelli lumière. la prima proiezione in assoluto in italia ci fu il 13 marzo 1896 a roma, quando il cinématographe... vedi scherma (sport). disambiguazione – se stai cercando la voce che parla dell'arte marziale, vedi scherma tradizionale. il termine scherma si riferisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Li hanno in comune cinema e cellulari : hanno; comune; cinema; cellulari; Spesso hanno un anima scura; Molti impenitenti hanno deciso di restare cosi; Arbusti delle Ande le cui radici hanno proprietà medicinali; hanno la preminenza nei programmi degli studenti dei licei classici; hanno ruvide criniere; Un comune termale in provincia di Potenza; Il rito matrimoniale che non avviene in comune ; comune in provincia di Gorizia; Un verso comune mente usato nelle poesie greche e latine; Il comune Treviso con la palladiana villa Barbaro; Così è anche detto il botteghino dei cinema ing; Nick del cinema ; Harry mago del cinema ; La Bergamasco del cinema ; Sono dei Caraibi in una nota saga cinema tografica; Accessori da cellulari ; Custodia per cellulari ; Ramo della biologia che studia gli organismi unicellulari ; Una card dei cellulari ; Personalizzano i cellulari ;

Cerca altre Definizioni