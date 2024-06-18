Strette gallerie sotto terra

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Strette gallerie sotto terra' è 'Cunicoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CUNICOLI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Strette gallerie sotto terra" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Strette gallerie sotto terra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Cunicoli? I cunicoli sono passaggi sotterranei stretti e spesso tortuosi, realizzati dall'uomo per vari scopi come estrazione mineraria, trasporto o rifugi. Questi passaggi si sviluppano sotto superficie, creando una rete intricata di tunnel che si estendono sotto il terreno. La loro struttura richiede attenzione e competenza per garantire sicurezza e funzionalità. La presenza di cunicoli può influenzare il paesaggio urbano e naturale, rappresentando una testimonianza delle attività umane sotterranee.

Strette gallerie sotto terra nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Cunicoli

Questa pagina è dedicata alla definizione "Strette gallerie sotto terra" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Strette gallerie sotto terra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Cunicoli:

C Como U Udine N Napoli I Imola C Como O Otranto L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Strette gallerie sotto terra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

