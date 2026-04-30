Un insetto le cui larve scavano gallerie nei tronchi

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un insetto le cui larve scavano gallerie nei tronchi' è 'Rodilegno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RODILEGNO

Perché la soluzione è Rodilegno? Il rodilegno è un insetto il cui ciclo di vita si svolge all’interno dei tronchi degli alberi. Le sue larve sono specializzate nel scavare gallerie nel legno, creando un labirinto che compromette la salute della pianta. Questo insetto si inserisce profondamente nel tessuto arboreo, alimentandosi e sviluppandosi all’interno del tronco. La presenza di rodilegno può essere individuata attraverso tracce di scavi e segni di deterioramento del legno. La sua attività influisce significativamente sulla stabilità degli alberi colpiti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un insetto le cui larve scavano gallerie nei tronchi". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Un insetto le cui larve scavano gallerie nei tronchi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Rodilegno

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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Rodilegno

R Roma O Otranto D Domodossola I Imola L Livorno E Empoli G Genova N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un insetto le cui larve scavano gallerie nei tronchi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rodilegno' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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