Si schiudono sotto terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si schiudono sotto terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SEMI

Significato/Curiosita : Si schiudono sotto terra

Uova si schiudono in circa due mesi e raggiungono la maturità con 13 mute in circa 6 mesi. la femmina può produrre 12-14 ooteche che schiudono dopo 30-45... Vedi seme (disambigua). disambiguazione – "semi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi semi (disambigua). il seme è l'organo di diffusione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Si schiudono sotto terra : schiudono; sotto; terra; Viene sotto posto a giudizio; Vi è messo sotto chi subisce pressioni; sotto messo come un bue; Pugili sotto i 57 kg; sotto mise le Gallie; sotto le scarpe; Vende arredi per terra zzi; La dissotterra vano i Pellirosse; Quella alimentare va dalla terra alla tavola; L attributo dell Asia mediterra nea; Non si può lasciare via terra ; La brezza che spira dal Lago di Como verso terra al mattino;

Cerca altre Definizioni