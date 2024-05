La Soluzione ♚ Stretti passaggi sotterranei La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CUNICOLI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Stretti passaggi sotterranei. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Stretti passaggi sotterranei: M. per la riduzione della sezione del passaggio del mare tra lo ionio e il tirreno (effetto venturi), lo stretto è caratterizzato da forti correnti di... Un ponte di Einstein-Rosen , detto anche cunicolo spazio-temporale o wormhole (in italiano letteralmente "buco di verme", tradotto anche con cunicolo, galleria di tarlo), è un'ipotetica caratteristica topologica e relativistica dello spaziotempo. Il ponte di Einstein-Rosen viene spesso detto galleria gravitazionale, mettendo in rilievo la dimensione gravitazionale strettamente interconnessa alle altre due dimensioni: spazio e tempo. Questa singolarità gravitazionale, e/o dello spazio-tempo che dir si voglia, possiede almeno due estremità, connesse ad un'unica galleria o cunicolo, potendo la materia viaggiare da un estremo all'altro ...

Altre Definizioni con cunicoli; stretti; passaggi; sotterranei;