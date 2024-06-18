Città con più di un milione di abitanti

Home / Soluzioni Cruciverba / Città con più di un milione di abitanti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Città con più di un milione di abitanti' è 'Metropoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: METROPOLI

Perché la soluzione è Metropoli? Una grande area urbana che ospita oltre un milione di persone, caratterizzata da una densità abitativa elevata e infrastrutture avanzate. Questi centri sono spesso centri economici, culturali e politici di rilievo, attirando persone da diverse regioni. La presenza di molteplici quartieri e servizi rende la vita frenetica e complessa. La metropoli rappresenta il cuore pulsante di un paese, simbolo di crescita e modernità.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Città con più di un milione di abitanti" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Città con più di un milione di abitanti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Città con più di un milione di abitanti nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Metropoli

Se la definizione "Città con più di un milione di abitanti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Città con più di un milione di abitanti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Metropoli:

M Milano E Empoli T Torino R Roma O Otranto P Padova O Otranto L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Città con più di un milione di abitanti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un enorme agglomerato urbanoUna supercittàGrande alveare urbanoLa città lombarda dei più famosi liutaiLe abitanti della città col Ponte di Porta NapoliÈ più piccolo della cittàLa città con più CubaniUn abitante della terza città più grande della Francia