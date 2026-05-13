Vive tra pochi abitanti

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vive tra pochi abitanti' è 'Paesano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAESANO

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Perché la soluzione è Paesano? Un paesano è una persona che vive in un piccolo centro abitato, spesso caratterizzato da una comunità ristretta e legami stretti tra i residenti. La sua esistenza si svolge in un ambiente tranquillo e meno frenetico rispetto alle grandi città, favorendo relazioni più intime e genuine. Questa figura incarna lo spirito di appartenenza e solidarietà tipico di quei luoghi dove la popolazione è ridotta e il senso di comunità è molto forte.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vive tra pochi abitanti". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Vive tra pochi abitanti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Paesano

Quando la definizione "Vive tra pochi abitanti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vive tra pochi abitanti" conferma che la soluzione 'Paesano' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Paesano

P Padova A Ancona E Empoli S Savona A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vive tra pochi abitanti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Paesano' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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