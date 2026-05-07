La seconda città della Calabria per numero d abitanti

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La seconda città della Calabria per numero d abitanti' è 'Catanzaro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CATANZARO

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Perché la soluzione è Catanzaro? Catanzaro è la seconda città più popolosa della Calabria, situata nella regione meridionale dell'Italia. Con una popolazione che si aggira intorno ai centomila abitanti, questa città si distingue per il suo ruolo importante nel contesto regionale e per il suo patrimonio storico e culturale. Il suo centro storico e le aree limitrofe attraggono visitatori e residenti, contribuendo alla vivacità locale. La presenza di istituzioni amministrative e culturali rende Catanzaro un centro pulsante della Calabria.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La seconda città della Calabria per numero d abitanti". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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La seconda città della Calabria per numero d abitanti nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Catanzaro

La definizione "La seconda città della Calabria per numero d abitanti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La seconda città della Calabria per numero d abitanti" conferma che la soluzione 'Catanzaro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Catanzaro

C Como A Ancona T Torino A Ancona N Napoli Z Zara A Ancona R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La seconda città della Calabria per numero d abitanti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Catanzaro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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