La città con più Cubani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città con più Cubani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AVANA

Significato/Curiosita : La citta con piu cubani

Pallavolisti cubani in cerca di fortuna verso le più ricche squadre di club non cubane in grado di garantire alti ingaggi, la cui conseguenza però è la perdita... Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. l'avana (in spagnolo la habana, ufficialmente san cristóbal de la habana) è la capitale...