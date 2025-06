Lo è la carne per il ragù nei cruciverba: la soluzione è Trita

TRITA

Curiosità e Significato di "Trita"

Perché la soluzione è Trita? La parola trita si riferisce alla carne che è stata macinata o sminuzzata, spesso utilizzata per preparare piatti come il ragù. Questo tipo di carne, grazie alla sua consistenza fine e uniforme, si amalgama perfettamente con gli altri ingredienti, creando un sugo ricco e saporito. In cucina, la carne trita è essenziale per dare vita a molte ricette tradizionali, esaltando i sapori e le aromi dei piatti.

Cosi è la carne per le polpetteSminuzzata dal cuocoLo è la carne per le polpetteLo è un alimento come la carneLo spiedino di carne grecoLa carne lo è di proteine

