La Soluzione ♚ Lo è un alimento come la carne

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Lo è un alimento come la carne. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PROTEICO

Curiosità su Lo e un alimento come la carne: Tempeh è un alimento fermentato ricavato dai semi di soia gialla, molto popolare in indonesia e in altre nazioni del sud-est asiatico. è noto anche come "carne... Il fabbisogno proteico rappresenta la quantità di proteine alimentari di cui necessita il corpo umano per soddisfare le proprie esigenze nutrizionali, mantenere la buona salute, e mantenere l'equilibrio delle riserve proteiche. Tali quantitativi possono variare largamente a seconda di alcuni fattori come l'età, l'attività lavorativa, l'attività sportiva, e anche il tipo di attività sportiva. Questo fabbisogno viene riconosciuto con la Dose Giornaliera Raccomandata (RDA) o con il Range Accettabile nella Distribuzione dei Macronutrienti (AMDR).

Altre Definizioni con proteico; alimento; come; carne;