Cosi è la carne per le polpette

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cosi è la carne per le polpette' è 'Trita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRITA

Perché la soluzione è Trita? La parola trita si riferisce a un ingrediente fondamentale nella preparazione delle polpette, rappresentando la carne macinata finemente. Essa permette di ottenere un impasto omogeneo, facilitando la formazione delle palline che saranno poi cotte. La carne tritata può essere di vari tipi, come manzo, maiale o pollo, e viene preferita per la sua consistenza morbida e compatta. La qualità della carne tritata influisce direttamente sul risultato finale di questa pietanza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cosi è la carne per le polpette". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Cosi è la carne per le polpette nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Trita

Questa pagina è dedicata alla definizione "Cosi è la carne per le polpette" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cosi è la carne per le polpette" conferma che la soluzione 'Trita' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Trita

T Torino R Roma I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cosi è la carne per le polpette" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Trita' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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