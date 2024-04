La Soluzione ♚ Lo è la carne per le polpette La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lo è la carne per le polpette. TRITA - MACINATA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo e la carne per le polpette: Trita Parsi (Ahvaz, 21 luglio 1974) è un politologo iraniano naturalizzato svedese. Italiano Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Trita Parsi (Ahvaz, 21 luglio 1974) è un politologo iraniano naturalizzato svedese. trita f sing femminile dim trito Voce verbale trita terza persona singolare dell'indicativo presente di tritare seconda persona singolare dell'imperativo presente di tritare Sillabazione trì | ta Etimologia / Derivazione (aggettivo) vedi tritato

vedi tritato (voce verbale) vedi tritare Sinonimi tritata, triturata, sminuzzata, tagliuzzata, spezzettata , macinata, grattugiata, pestata, sbriciolata, frantumata, trinciata, polverizzata, ridotta in briciole, tagliata a pezzettini

( senso figurato ) (di gonna) consumata, sciupata, molto usata, rovinata, logora, consunta, lisa, frusta

consumata, sciupata, molto usata, rovinata, logora, consunta, lisa, frusta ( per estensione ) (di persona) misera, malvestita

misera, malvestita ( senso figurato ) (di battuta) ripetuta, risaputa, scontata , banale, solita, ritrita, ovvia, molto conosciuta, detta e ridetta, già detta, comune

ripetuta, risaputa, scontata , banale, solita, ritrita, ovvia, molto conosciuta, detta e ridetta, già detta, comune ( senso figurato ) di uso corrente, abusata

di uso corrente, abusata (letterario) (di granaglia) battuta, trebbiata

battuta, trebbiata (letterario) (di via) calpestata, battuta

calpestata, battuta (letterario) breve , rapida, fitta fitta, frequente Contrari intera, intatta, integra

( senso figurato ) (di gonna) nuova

nuova (senso figurato) (di battuta) originale, insolita, inedita Parole derivate tritarifiuti Altre Definizioni con trita; carne; polpette; Sminuzzata sul tagliere; Macina gli ingredienti per le polpette; Un budello pieno di carne; Lavora e insacca carne di maiale; Cerca altre soluzioni cruciverba

TRITA

T

A

La risposta verificata di 5 lettere per risolvere 'Lo è la carne per le polpette' è TRITA.