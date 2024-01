La definizione e la soluzione di: Lo spiedino di carne greco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il souvlaki (suvlàki; gr. sß; IPA: [su'vlaci]) è una popolare pietanza greca costituita da carne e, a volte, verdura, grigliate su uno spiedino. Può essere servito direttamente sullo spiedino, come ripieno in una pita con salse e condimenti, o su un piatto. La carne può essere di agnello, di maiale, di pollo e, a volte, di pesce, generalmente pesce spada. È anche venduto come cibo da strada.

La terminologia che riguarda il souvlaki e le sue varianti è confusa e contraddittoria. A seconda del contesto il termine souvlaki stesso può essere utilizzato per riferirsi a una qualsiasi delle diverse varianti possibili.

La parola souvlaki significa letteralmente "spiedino", ovvero piccolo ("aki", diminutivo, corrispondente al nostro "ino") e spiedo (soùvla).