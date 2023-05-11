La carne lo è di proteine

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La carne lo è di proteine' è 'Ricca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R I C C A

Perchè la soluzione è Ricca? La carne è una fonte ricca di proteine, fondamentali per il nostro corpo. Consumandola, assumiamo nutrienti essenziali che aiutano a mantenere muscoli forti e salute generale. È un alimento che, se integrato con moderazione, contribuisce a uno stile di vita equilibrato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La carne lo è di proteine

La carne lo è di proteine Risposta: RICCA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: R C A

Inizia con: R

R Finisce con: A

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La carne lo è di proteine: risposta da 5 lettere

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