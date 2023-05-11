La carne lo è di proteine
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La carne lo è di proteine' è 'Ricca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Ricca? La carne è una fonte ricca di proteine, fondamentali per il nostro corpo. Consumandola, assumiamo nutrienti essenziali che aiutano a mantenere muscoli forti e salute generale. È un alimento che, se integrato con moderazione, contribuisce a uno stile di vita equilibrato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La carne lo è di proteine
- Risposta: RICCA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: RCA
- Inizia con: R
- Finisce con: A
La carne lo è di proteine: risposta da 5 lettere
La soluzione associata alla definizione "La carne lo è di proteine" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Ricca. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.