La carne lo è di proteine

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La carne lo è di proteine' è 'Ricca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

RICCA

Perchè la soluzione è Ricca? La carne è una fonte ricca di proteine, fondamentali per il nostro corpo. Consumandola, assumiamo nutrienti essenziali che aiutano a mantenere muscoli forti e salute generale. È un alimento che, se integrato con moderazione, contribuisce a uno stile di vita equilibrato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La carne lo è di proteine
  • Risposta: RICCA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    RCA
  • Inizia con: R
  • Finisce con: A
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La carne lo è di proteine: risposta da 5 lettere

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