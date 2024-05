Sminuzzata dal cuoco

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: La carne macinata o carne tritata (comunemente detta anche "macinato", in alcune zone d'Italia anche "carne trita") è carne sminuzzata in maniera più o meno fine. Le normative comunitarie definiscono "carni macinate" le carni disossate che sono state sottoposte a un'operazione di macinazione in frammenti e contengono meno dell'1% di sale e preparazione di cibi carne, prosciutto, salame, pollo, hamburger, polpette, altri prodotti di macelleria .

trita f sing

femminile dim trito

Voce verbale

trita

terza persona singolare dell'indicativo presente di tritare seconda persona singolare dell'imperativo presente di tritare

Sillabazione

trì | ta

Etimologia / Derivazione

(aggettivo) vedi tritato

vedi tritato (voce verbale) vedi tritare

Sinonimi

tritata, triturata, sminuzzata, tagliuzzata, spezzettata , macinata, grattugiata, pestata, sbriciolata, frantumata, trinciata, polverizzata, ridotta in briciole, tagliata a pezzettini

( senso figurato ) (di gonna) consumata, sciupata, molto usata, rovinata, logora, consunta, lisa, frusta

consumata, sciupata, molto usata, rovinata, logora, consunta, lisa, frusta ( per estensione ) (di persona) misera, malvestita

misera, malvestita ( senso figurato ) (di battuta) ripetuta, risaputa, scontata , banale, solita, ritrita, ovvia, molto conosciuta, detta e ridetta, già detta, comune

ripetuta, risaputa, scontata , banale, solita, ritrita, ovvia, molto conosciuta, detta e ridetta, già detta, comune ( senso figurato ) di uso corrente, abusata

di uso corrente, abusata (letterario) (di granaglia) battuta, trebbiata

battuta, trebbiata (letterario) (di via) calpestata, battuta

calpestata, battuta (letterario) breve , rapida, fitta fitta, frequente

Contrari

intera, intatta, integra

( senso figurato ) (di gonna) nuova

nuova (senso figurato) (di battuta) originale, insolita, inedita

Parole derivate