Parte posteriore del piede
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Parte posteriore del piede' è 'Tallone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TALLONE
Come completare la definizione
- Definizione: Parte posteriore del piede
- Risposta: TALLONE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: T______
- Inizia con: T
- Finisce con: E
Perché la soluzione è Tallone? Il tallone è la parte posteriore del piede che sostiene il peso corporeo durante la camminata e la corsa. Questa zona robusta e resistente permette di assorbire gli urti e di mantenere l'equilibrio, soprattutto quando si sta in piedi o si salta. La sua struttura ossea e muscolare è fondamentale per la stabilità generale del corpo. La cura del tallone è importante per evitare dolori e problemi legati alla postura e alla mobilità quotidiana.
Parte posteriore del piede: soluzione cruciverba da 7 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Parte posteriore del piede" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tallone'.
Schemi utili per Tallone
- Schema parole: 7
- La soluzione inizia con T
- La soluzione finisce con E
- Schema iniziale: T______
- Schema finale: ___LONE
Le 7 lettere della soluzione Tallone
La soluzione 'Tallone' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Parte posteriore del piede". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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Definizioni con la parola posteriore: La parte posteriore d una bottega Parte posteriore del collo sotto la testa La parte posteriore del foglio
Definizioni con la parola piede: Estremità anteriore sinistra del piede destro Quella al piede è un vero impiccio Si supera alzando il piede
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