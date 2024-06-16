Parte posteriore del piede

Home / Soluzioni Cruciverba / Parte posteriore del piede

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Parte posteriore del piede' è 'Tallone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TALLONE

Come completare la definizione Definizione: Parte posteriore del piede

Parte posteriore del piede Risposta: TALLONE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: T______

T______ Inizia con: T

T Finisce con: E

Perché la soluzione è Tallone? Il tallone è la parte posteriore del piede che sostiene il peso corporeo durante la camminata e la corsa. Questa zona robusta e resistente permette di assorbire gli urti e di mantenere l'equilibrio, soprattutto quando si sta in piedi o si salta. La sua struttura ossea e muscolare è fondamentale per la stabilità generale del corpo. La cura del tallone è importante per evitare dolori e problemi legati alla postura e alla mobilità quotidiana.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Tallone' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Parte posteriore del piede: soluzione cruciverba da 7 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Parte posteriore del piede" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tallone'.

Schemi utili per Tallone

Schema parole: 7

La soluzione inizia con T

La soluzione finisce con E

Schema iniziale: T______

Schema finale: ___LONE

Le 7 lettere della soluzione Tallone

T Torino A Ancona L Livorno L Livorno O Otranto N Napoli E Empoli

La soluzione 'Tallone' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Parte posteriore del piede". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.