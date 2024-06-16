Parte posteriore del piede

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Parte posteriore del piede' è 'Tallone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TALLONE

Come completare la definizione

  • Definizione: Parte posteriore del piede
  • Risposta: TALLONE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: T______
  • Inizia con: T
  • Finisce con: E

Perché la soluzione è Tallone? Il tallone è la parte posteriore del piede che sostiene il peso corporeo durante la camminata e la corsa. Questa zona robusta e resistente permette di assorbire gli urti e di mantenere l'equilibrio, soprattutto quando si sta in piedi o si salta. La sua struttura ossea e muscolare è fondamentale per la stabilità generale del corpo. La cura del tallone è importante per evitare dolori e problemi legati alla postura e alla mobilità quotidiana.

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Parte posteriore del piede: soluzione cruciverba da 7 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Parte posteriore del piede" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tallone'.

Schemi utili per Tallone

  • Schema parole: 7
  • La soluzione inizia con T
  • La soluzione finisce con E
  • Schema iniziale: T______
  • Schema finale: ___LONE

Le 7 lettere della soluzione Tallone

T Torino
A Ancona
L Livorno
L Livorno
O Otranto
N Napoli
E Empoli

La soluzione 'Tallone' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Parte posteriore del piede". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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