Parte dell armatura

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Parte dell armatura' è 'Fiancale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FIANCALE

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Perché la soluzione è Fiancale? La fiancale è una componente dell'armatura che si colloca ai lati del corpo, offrendo protezione e supporto alle parti più vulnerabili. Questa parte si estende lungo i fianchi, contribuendo a mantenere stabile l'insieme delle protezioni e facilitando i movimenti del guerriero. La sua funzione principale è quella di coprire le aree laterali, riducendo i rischi di ferite durante i combattimenti. La sua presenza è essenziale per garantire una difesa completa e funzionale dell'armatura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Parte dell armatura". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Parte dell armatura nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Fiancale

Quando la definizione "Parte dell armatura" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Parte dell armatura" conferma che la soluzione 'Fiancale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Fiancale

F Firenze I Imola A Ancona N Napoli C Como A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Parte dell armatura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fiancale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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