La parte d un indirizzo web con .it e .com

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La parte d un indirizzo web con .it e .com' è 'Dominio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DOMINIO

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Perché la soluzione è Dominio? Il termine dominio indica la sezione di un indirizzo web che si trova dopo il prefisso

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La parte d un indirizzo web con .it e .com". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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La parte d un indirizzo web con .it e .com nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Dominio

Quando la definizione "La parte d un indirizzo web con .it e .com" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La parte d un indirizzo web con .it e .com" conferma che la soluzione 'Dominio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Dominio

D Domodossola O Otranto M Milano I Imola N Napoli I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La parte d un indirizzo web con .it e .com" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Dominio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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