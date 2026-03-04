La parte posteriore del foglio

Home / Soluzioni Cruciverba / La parte posteriore del foglio

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La parte posteriore del foglio' è 'Retro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RETRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La parte posteriore del foglio" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La parte posteriore del foglio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Retro? Il retro di un foglio rappresenta la superficie opposta a quella visibile sulla parte frontale. È spesso utilizzato per scrivere appunti o disegni secondari, permettendo di risparmiare spazio e risorse. In molti casi, il retro può essere meno evidente, ma mantiene la stessa funzione di supporto e superficie di scrittura. La distinzione tra fronte e retro è fondamentale in molte attività di ufficio, studio o arte, dove la gestione dello spazio è importante.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La parte posteriore del foglio nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Retro

In presenza della definizione "La parte posteriore del foglio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La parte posteriore del foglio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Retro:

R Roma E Empoli T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La parte posteriore del foglio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La marcia per parcheggiareUna parte del foglioLa marcia ingranata per posteggiareParte posteriore del foglioLa parte posteriore del colloParte posteriore della testaParte posteriore del piedeLa parte posteriore del negozio