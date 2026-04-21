Si supera alzando il piede

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si supera alzando il piede' è 'Scalino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCALINO

Perché la soluzione è Scalino? Uno scalino rappresenta una superficie che si supera alzando il piede, consentendo di passare da un livello a un altro. È una piccola elevazione che si trova comunemente negli ambienti domestici o pubblici, facilitando il movimento tra piani diversi. La sua funzione principale è quella di permettere un passaggio più agevole e sicuro, evitando salti o sforzi eccessivi. La presenza di uno scalino è fondamentale per superare differenze di altezza senza rischi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si supera alzando il piede". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Si supera alzando il piede nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Scalino

Se la definizione "Si supera alzando il piede" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si supera alzando il piede" conferma che la soluzione 'Scalino' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Scalino

S Savona C Como A Ancona L Livorno I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si supera alzando il piede" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scalino' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fa fare un passo verso l alto o il bassoElemento della rampaFa alzare il piede sulla sogliaSi lascia con il piedeSi cambia alzando la voceSi sente nel piede addormentatoSi ha se il passivo supera l attivoSi mette al piede