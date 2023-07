La parte posteriore del collo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La parte posteriore del collo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NUCA

Significato/Curiosità : La parte posteriore del collo

La parte posteriore del collo, comunemente nota come nuca, è la regione situata nella parte superiore della colonna vertebrale, tra la base del cranio e le spalle. È caratterizzata dalla presenza di muscoli, tendini e vertebre che sostengono la testa e permettono una serie di movimenti come la flessione, l'estensione e la rotazione. La nuca è spesso soggetta a tensioni muscolari o rigidità a causa di posture errate, stress o sforzi eccessivi. Una corretta cura e il rilassamento di questa zona possono contribuire al benessere generale del collo e alla diminuzione di eventuali tensioni o disagi.

Altre risposte alla domanda : La parte posteriore del collo : parte; posteriore; collo; Fa stare in disparte ; Lo passa chi parte in aereo; La località della Liguria di cui fa parte l abbazia di San Fruttuoso; Girare dall altra parte ; Gara sportiva con più parte cipanti; Il finestrino posteriore dell auto; Nelle auto è anteriore posteriore o integrale; La zona posteriore e inferiore del cranio; La parte posteriore del corpo; Ugelli di scarico all estremità posteriore dei motori a getto; collo cati in modo da sfuggire alla vista; Un collo inchiodato; collo care posizionare; Ha il collo lungo e il becco piatto; Un collo robusto e tozzo;

Cerca altre Definizioni