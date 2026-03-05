Parte posteriore del collo sotto la testa

Home / Soluzioni Cruciverba / Parte posteriore del collo sotto la testa

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Parte posteriore del collo sotto la testa' è 'Nuca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NUCA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Parte posteriore del collo sotto la testa" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Parte posteriore del collo sotto la testa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Nuca? La parte che si trova alla base del cranio e si estende verso la schiena rappresenta una zona del corpo molto sensibile, spesso soggetta a tensioni o dolori. Questa regione, situata tra il capo e le spalle, è fondamentale per il supporto della testa e per la mobilità del collo. In medicina, si fa riferimento a questa zona con un termine specifico, che indica anche un punto di passaggio per nervi e vasi sanguigni essenziali. È una parte importante dell'anatomia umana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Parte posteriore del collo sotto la testa nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Nuca

Quando la definizione "Parte posteriore del collo sotto la testa" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Parte posteriore del collo sotto la testa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Nuca:

N Napoli U Udine C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Parte posteriore del collo sotto la testa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fa parte del colloLa parte posteriore del colloParte posteriore della testaParte posteriore del colloLa parte posteriore della testaLa parte della giacca sotto l ascella