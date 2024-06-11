Un luogo parrocchiale di ritrovo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un luogo parrocchiale di ritrovo' è 'Oratorio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORATORIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un luogo parrocchiale di ritrovo" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un luogo parrocchiale di ritrovo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Oratorio? Un ambiente dedicato alla comunità religiosa dove i fedeli si incontrano per condividere momenti di preghiera, catechesi e socializzazione, spesso situato vicino a una chiesa. È uno spazio che favorisce l'aggregazione e la crescita spirituale dei partecipanti, offrendo anche attività ricreative e formative per giovani e adulti. In questo luogo si promuovono valori di solidarietà e dialogo, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità cristiana.

In presenza della definizione "Un luogo parrocchiale di ritrovo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un luogo parrocchiale di ritrovo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Oratorio:

O Otranto R Roma A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un luogo parrocchiale di ritrovo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

