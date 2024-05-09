Rimanere fermi in un luogo

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Rimanere fermi in un luogo' è 'Stare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STARE

Vuoi approfondire la risposta Stare? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Rimanere fermi in un luogo
  • Risposta: STARE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: S____
  • Inizia con: S
  • Finisce con: E
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Rimanere fermi in un luogo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Stare

In presenza della definizione "Rimanere fermi in un luogo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Stare'.

Le 5 lettere della soluzione

S Savona
T Torino
A Ancona
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Stare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Rimanere fermi in un luogo". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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