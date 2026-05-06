Le persone che vivono in un luogo

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Le persone che vivono in un luogo' è 'Abitanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ABITANTI

Perché la soluzione è Abitanti? Gli abitanti sono coloro che popolano un determinato luogo, condividendone le caratteristiche e contribuendo alla sua identità. Essi possono essere cittadini, residenti o semplicemente persone che soggiornano temporaneamente. La loro presenza influenza aspetti sociali, culturali ed economici di un'area, creando una comunità viva e dinamica. La loro storia, tradizioni e abitudini sono strettamente legate al contesto in cui vivono, rendendo importante conoscere chi sono gli abitanti di un territorio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le persone che vivono in un luogo". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Le persone che vivono in un luogo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Abitanti

In presenza della definizione "Le persone che vivono in un luogo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le persone che vivono in un luogo" conferma che la soluzione 'Abitanti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Abitanti

A Ancona B Bologna I Imola T Torino A Ancona N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le persone che vivono in un luogo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Abitanti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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