Luogo sopraelevato per sorveglianza nei cruciverba: la soluzione è Vedetta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Luogo sopraelevato per sorveglianza' è 'Vedetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VEDETTA

Curiosità e Significato di "Vedetta"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Vedetta, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Una vedetta è un luogo elevato, come una torre o un punto panoramico, utilizzato per osservare e controllare un'area circostante. Tradizionalmente, le vedette erano impiegate per la sorveglianza militare o per avvistare pericoli, garantendo una visione ampia e privilegiata.

Come si scrive la soluzione: Vedetta

Non riesci a risolvere la definizione "Luogo sopraelevato per sorveglianza"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

V Venezia

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

